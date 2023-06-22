Состоялся телефонный разговор глав МВД Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министрами внутренних дел Азербайджана и Турции Вилаятом Эйвазовым и Али Ерликая.

Как передает Trend, об этом написал на своей странице в Twtitter глава МВД Турции.

"Вместе с главнокомандующим нашей жандармерии генералом Арифом Четином мы переговорили по телефону с министром внутренних дел дружественного и братского Азербайджана Вилаятом Эйвазовым. С нашим уважаемым коллегой мы поделились мыслями о дальнейшем укреплении связей между обеими странами", - говорится в публикации.