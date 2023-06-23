Потенциально можно достичь мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией даже раньше конца года – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Потенциально можно достичь мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией даже раньше конца года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в мирных переговорах есть определенный прогресс, и что Баку стремится заключить сделку.

«Почему премьер-министру Армении потребовались два с половиной года (с окончания войны), чтобы сказать, что он фактически признал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана?» - сказал глава МИД.

По словам Байрамова, мирное соглашение вполне достижимо, если Армения будет готова предпринять определенные шаги.

"Если будет желание не только делать заявления, но и предпринимать какие-то практические шаги, я думаю, что потенциально можно договориться даже раньше конца года. Но если реальной готовности нет… то это может быть позже", - сказал он.