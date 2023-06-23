Требование Армении касательно гарантий армянскому меньшинству Карабаха равносильно вмешательству в дела Азербайджана – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Требование Армении касательно предоставления специальных гарантий армянскому меньшинству Карабаха равносильно вмешательству в дела Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Мы не принимаем такое предварительное условие… по ряду причин. Самым принципиальным вопросом является следующее: это внутренний, суверенный вопрос. Конституция Азербайджана и ряд международных конвенций, участником которых является Азербайджан, обеспечивают все необходимые условия для того, чтобы гарантировать права этого населения», - сказал министр.

Он отметил, что при интеграции в азербайджанское общество этнические армяне могут говорить и получать образование на своем родном языке и сохранять свою культуру, как и другие этнические и религиозные меньшинства.