Президент Ильхам Алиев: Во Второй Карабахской войне Силы специального назначения проявили особый профессионализм и героизм

БАКУ /Trend/ - Во Второй Карабахской войне Силы специального назначения проявили особый профессионализм и героизм. Им принадлежит особая роль в проведении многих военных операций.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

«Учитывая все это и современные боевые операции, создание новых Сил коммандо было поставлено мною как задача, и она успешно реализуется», - отметил глава государства.