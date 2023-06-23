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Президент Ильхам Алиев: Во Второй Карабахской войне Силы специального назначения проявили особый профессионализм и героизм

Политика Материалы 23 июня 2023 12:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Во Второй Карабахской войне Силы специального назначения проявили особый профессионализм и героизм

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БАКУ /Trend/ - Во Второй Карабахской войне Силы специального назначения проявили особый профессионализм и героизм. Им принадлежит особая роль в проведении многих военных операций.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

«Учитывая все это и современные боевые операции, создание новых Сил коммандо было поставлено мною как задача, и она успешно реализуется», - отметил глава государства.

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