Президент Ильхам Алиев: После Второй Карабахской войны процесс строительства армии получил более широкий размах

БАКУ /Trend/ - После Второй Карабахской войны процесс строительства армии получил более широкий размах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Подчеркнув, что в период оккупации строительство армии было задачей номер один, глава государства отметил: «Подготовке Армии, всех Вооруженных Сил к освобождению наших земель придавалось особое значение и мы добились этого. Отечественная война увенчалась полной Победой Азербайджанского государства, но, несмотря на это, после войны предпринимаются дополнительные шаги по строительству армии и в этом есть большая необходимость, потому что геополитическая ситуация в мире обостряется, в нашем регионе имеются новые угрозы, в Армении поднимают головы реваншистские силы».