Президент Ильхам Алиев: Мы развиваем наши Вооруженные силы на основе единой программы

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы развиваем наши Вооруженные силы на основе единой программы, и я уверен, что уже в ближайшее время наша армия поднимется на новый, высокий уровень.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Сегодня Азербайджанская армия сильнее той Азербайджанской армии, которая проявила героизм и профессионализм во время войны», - отметил глава государства.