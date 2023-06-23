Президент Ильхам Алиев: Мы по-прежнему определяем повестку дня в регионе после Второй Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Мы по-прежнему определяем повестку дня в регионе после Второй Карабахской войны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Верховный главнокомандующий отметил, что сегодня процессы в регионе по-прежнему протекают на основе наших предложений, хотя в первые месяцы после Отечественной войны покровители Армении пытались навязать нам старые тезисы. «Но мы их категорически отвергли. Сегодня все видят, что силы, которые в свое время требовали для армян Карабаха какого-то особого статуса, уже выступают с совершенно другими заявлениями. Мы видим, что руководители Армении, которые некогда говорили «Карабах – это Армения, и точка», теперь повторяют мои слова «Карабах – это Азербайджан!». То есть все это – результат политики, которую мы проводили в последние два с половиной года», - отметил Президент Ильхам Алиев.