Президент Ильхам Алиев: Мы еще больше закрепили нашу славную Победу в политической и дипломатической плоскости

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы еще больше закрепили нашу славную Победу в политической и дипломатической плоскости. Сегодня мы имеем веский голос в регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Отметив, что некоторые, в том числе Армения и ряд ее иностранных покровителей, обвиняют Азербайджан в мстительности, глава государства подчеркнул, что это абсолютно ложный тезис. «Я говорил, и во время войны говорил, что мы отомстим врагу на поле боя, отомстим за кровь наших шехидов на поле боя, и так и случилось. Азербайджанская армия не воевала с гражданским населением, все это знают и видят», - сказал Президент Ильхам Алиев.