Президент Ильхам Алиев: Те, кто обвиняет нас в мстительности, пусть посмотрят на себя в зеркало

БАКУ/Trend/ - В отличие от Армении, мы не разрушали их города ракетами «Искандер», «Точка» и «Эльбрус». Азербайджанская армия обладает высокими моральными качествами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Отметив, что Вооруженные силы Азербайджана полностью выполняют и будут выполнять приказы Верховного главнокомандующего, глава государства сказал: «Поэтому те, кто обвиняет нас в мстительности, пусть посмотрят на себя в зеркало. Мы требуем не мести, а справедливости. Мы требуем, чтобы соблюдалась справедливость. Мы требуем, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела. Мы требуем, чтобы все страны уважали нашу территориальную целостность не на словах, а на деле, тогда и мы будем с уважением относиться к их территориальной целостности».