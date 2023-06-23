Президент Ильхам Алиев: Выгодные позиции вдоль границы с Арменией обеспечивают нам стратегическое преимущество

БАКУ/Trend/ - Мы обладаем выгодными позициями вдоль границы с Арменией. Мы закрепляемся на этих позициях. Нахождение на стратегических высотах обеспечивает нам стратегическое преимущество.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Подчеркнув, что за последние два с половиной года мы значительно усилили нашу армию, глава государства сказал: «Если Армения и стоящие за ней иностранные родственники не понимают все эти факторы, то пусть пеняют на себя».