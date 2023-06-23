Президент Ильхам Алиев: Великому лидеру принадлежит особая роль в формировании Азербайджанской армии

БАКУ/Trend/ - Великому лидеру принадлежит особая роль в формировании Азербайджанской армии. Создание еще в советское время военного училища имени Нахчыванского преследовало именно эту цель, чтобы в Азербайджане появился профессиональный офицерский корпус.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

«В день рождения, в день 100-летия великого лидера я был в Шуше. Я отметил день рождения отца в Шуше и считаю, что этот шаг наделен большим смыслом. Шуша – это венец Карабаха. После освобождения Шуши армянское государство и правительство были вынуждены признать свое поражение. Шуша – это воплощение нашей силы, нашего непоколебимого духа, отваги, подвига наших героических воинов», - отметил глава государства.