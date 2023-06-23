В Генпрокуратуре Азербайджана проходит международная конференция "Обеспечение прозрачности в контексте бизнеса и прав человека" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводится международная конференция на тему "Обеспечение прозрачности в контексте бизнеса и прав человека".

Как сообщает в пятницу Trend, в конференции принимают участие Генеральный прокурор Кямран Алиев, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по правам человека Захид Орудж, представители Администрации Президента Азербайджанской Республики, Кабинета министров, Милли Меджлиса, Генеральной прокуратуры, судов, правоохранительных органов, высшие должностные лица правозащитных институтов, международных организаций, представители бизнес-структур, гражданского общества, профсоюзов, неправительственных организаций и средств массовой информации.

Выступив на мероприятии, Кямран Алиев отметил, что демократическое, правовое государственное строительство, основанное на международных нормах, получило в нашей стране большой размах. Принятие Конституции, являющейся Основным законом суверенного Азербайджана, формирование гражданского общества, определение нового экономического курса, выбор ориентированной на Европу стратегии развития, создание других факторов, необратимо обеспечивающих устойчивую общественно-политическую стабильность в стране, инициирование продолжающегося по сей день развития нашей страны связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летний юбилей которого мы отмечаем.

Генпрокурор напомнил, что 22 февраля 1998 года общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал Указ «О мерах в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина», в соответствии с которым была принята Государственная программа по защите прав человека. В Указе Президента от 18 июня 1998 года «Об утверждении Государственной программы по защите прав человека» перед соответствующими государственными структурами поставлены задачи присоединения Азербайджана к международным соглашениям по правам человека, создания научно-исследовательского института в этой области, обеспечения приведения нормативно-правовых актов в полное соответствие с международными стандартами в сфере прав человека, соблюдения соответствующих обязательств.

Продолжение работ по реализации Государственной программы по защите прав человека привело к тому, что Азербайджанская Республика за прошедшие годы расширила сотрудничество с авторитетными международными структурами, осуществляющими деятельность в области прав человека, выступила сторонником многочисленных международных документов в этой сфере и добилась значительных успехов в реализации международных обязательств.

В результате ориентированной на будущее целенаправленной политики современного содержания, проводимой в республике под руководством Президента Ильхама Алиева - достойного продолжателя политики государственности великого лидера, были достигнуты высокие результаты во всех сферах жизни страны, еще более укреплены основы нашей независимости и суверенитета. В условиях охватившего мир финансового кризиса возросла экономическая мощь нашей родины, с достижением высоких показателей социально-экономического развития на новый уровень были подняты процессы построения правового и демократического государства, гражданского общества, интеграция в мировое сообщество приобрела необратимый характер.

По словам К.Алиева, вопрос влияния бизнеса на реализацию прав человека и ответственности коммерческих организаций за нарушение этих прав в последние десятилетия стал предметом серьезных исследований Организации Объединенных Наций. В 1999 году на международном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) была выдвинута идея разработки глобального свода ценностей и принципов, отвечающих требованиям всего мирового населения, и в 2000 году эта идея получила свое воплощение в Глобальном договоре ООН, в котором говорится, что бизнес должен уважать, поддерживать и соблюдать права человека, закрепленные на международном уровне.

Глобальный договор предусматривает интеграцию в предпринимательскую деятельность на международном уровне десяти добровольных принципов, сформулированных в соответствии с требованиями Всеобщей декларации прав человека, Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда Международной организации труда, Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию и Конвенции ООН против коррупции, а также стимулирование деятельности ООН по реализации масштабных целей, связанных с развитием.

Кроме того, в рамках проекта ООН «Защита, уважение и средства правовой защиты» резолюцией Совета по правам человека номер 17/4 от 16 июня 2011 года были утверждены Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.

Азербайджан, присоединившись к многочисленным международным инициативам в указанной сфере, взял на себя обязательство обеспечить беспрепятственную реализацию прав и свобод людей независимо от пола, расы и национальной принадлежности, религиозных убеждений, социального происхождения, политических убеждений и других обстоятельств.

Конституция Азербайджанской Республики, закрепившая в числе прочих принципов, торжественно провозглашенных азербайджанским народом, намерение создать правовое государство, обеспечивающее верховенство закона, признала права и свободы человека общечеловеческими ценностями и объявила их обеспечение высшей целью государства. В Основном законе также закреплено, что государство должно гарантировать защиту прав и свобод каждого.

В этом смысле прокурорский надзор за исполнением и применением законов в порядке и случаях, предусмотренных законами Азербайджанской Республики, в то же время выступает в качестве эффективного механизма правовой защиты прав и свобод человека, обеспечивая непрерывность соблюдения предусмотренных законом норм материального и процессуального права, их официального толкования и сложившейся судебной практики, служит обеспечению соблюдения международных и конституционных принципов, касающихся прав человека и основных свобод, с учетом прецедентов Европейского суда по правам человека при осуществлении деятельности в указанных направлениях и в целом правосудия, повышению регулирующей роли правовых норм в упорядочении общественных отношений, повышению правовой культуры, добавил К.Алиев.

В своем выступлении сопредседатель конференции - уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева отметила, что сфера бизнеса и прав человека постоянно находится в центре внимания омбудсмена, постоянно организуются мероприятия с целью мониторинга текущей ситуации в этой сфере, выявления и устранения недостатков, проводится научно-аналитическая работа, изучается международный опыт, осуществляется тесное сотрудничество в этом направлении с государственными структурами, НПО и международными организациями.

Председатель правления Центра социальных исследований и комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж, в свою очередь, отметил, что Президент Ильхам Алиев ввел новшества во всех сферах, тем самым обеспечив прозрачность в стране.

По его словам, глава государства произвел системные преобразования во всех сферах и принял важные решения по обновлению экономической и бизнес-среды. Это произошло на фоне отстранения от должности сил, сопротивлявшихся реформам, и назначением на важные посты высокообразованных и прогрессивных людей.

З.Орудж, что только в течение 2018–2020 годов от должностей были отстранены сотни людей, занимавших важные посты в стране.

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов отметил, что с целью формирования мнения среди предпринимателей страны регулярно проводятся различные опросы. Данные опросы рассчитаны на изучение степени осведомленности предпринимателей о коррупции, в том числе о правилах антикоррупционного поведения в бизнес-среде.

Другие выступающие коснулись таких тем, как прозрачность в предпринимательской деятельности и соответствующие механизмы поддержки, ответственный бизнес в контексте устойчивого развития, новые подходы в борьбе с коррупцией и защите прав человека для частного сектора, стандарты противодействия коррупции в частном секторе, восстановление преступных активов в контексте прав человека и прозрачности экономики, развитие женского предпринимательства в прозрачной экономике, общественный контроль и др. Проведены подробные обсуждения и продуктивный обмен мнениями.