Мы надеемся, что США будет поддерживать реконструкцию освобожденный территорий - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Мы надеемся, что США разделяют и будут поддерживать усилия азербайджанского государства, направленные на поддержание долгосрочного мира и безопасности в регионе, восстановление и реинтеграцию деоккупированных территорий Азербайджана в экономику страны и великое возвращение на наши исторические земли.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе мероприятия, посвященного 247-й годовщине подписания Декларации независимости США.

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