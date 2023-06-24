Представители дипломатического корпуса ознакомились с восстановительными работами в Лачине (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - Аккредитованные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса сегодня прибыли в Лачин, где ознакомились с проводимыми там восстановительными и строительными работами, сообщает в субботу Trend.

В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.

Гости осмотрели первый жилой квартал, построенный на улице «1 декабря» города Лачин, и провели беседы с жителями, уже вернувшимися на родину.

Было отмечено, что по поручению Президента Ильхама Алиева в городе восстанавливается в общей сложности 700 зданий. Из них 620 коттеджи, 9 - многоквартирные жилые дома. В то же время реконструируется 71 административное здание.

В рамках визита зарубежные дипломаты также посетят площадь флага, улицу Гейдара Алиева и бульвар «Лачин», проложенный на берегу реки Хакари.

Кроме того, планируется посещение представителями дипломатического корпуса строящегося в Лачине агропромышленного парка.

Помимо этого, гости также ознакомятся с полным ходом строительных работ в селе Забух.

Последней остановкой иностранных дипломатов станет "умное село" Агалы в Зангилане.