Представители дипкорпуса посетили село Забух в Лачине (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - Аккредитованные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса посетили село Забух в Лачине, сообщает в субботу Trend.

Иностранных дипломатов проинформировали о том, что село было полностью разрушено в период 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель. В настоящее время в Забухе ведутся масштабные строительные и восстановительные работы.

Напомним, что сегодня представители дипломатического корпуса отправились в Лачин.

В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.

Дипломаты уже ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе, а также посетили первые жилые кварталы и увиделись с жителями города.

Затем состоялось посещение площади Флага, улицы Гейдара Алиева и бульвара в Лачине.

Также иностранные дипломаты посетят "умное село" Агалы в Зангилане.