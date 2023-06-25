МИД Азербайджана ответил на заявление армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на заявление министерства иностранных дел Армении от 24 июня, сообщает в воскресенье Trend.

"Мы решительно осуждаем обвинение Армении в адрес Азербайджана о ненависти и враждебности. Армения почти 30 лет удерживала наши территории под оккупацией, проводила политику этнической чистки против азербайджанцев, вопреки своим обязательствам до сих пор не полностью вывела свои вооруженные силы с территорий Азербайджана, долгое время пренебрегала предложениями Азербайджана о мирном процессе и своими необоснованными претензиями в настоящее время препятствует процессу", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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