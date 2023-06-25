Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Военнослужащим министерства обороны Азербайджана присвоено звание “генерал-майор” - Распоряжение

Политика Материалы 25 июня 2023 13:14 (UTC +04:00)
Военнослужащим министерства обороны Азербайджана присвоено звание “генерал-майор” - Распоряжение

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим министерства обороны Азербайджана высшего воинского звания "генерал-майор".

Согласно распоряжению, высшее воинское звание "генерал-майор" присваевается следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджана:

полковнику Эльмиру Зульфугар оглу Ибрагимову

полковнику Арифу Гасан оглу Гасанову

полковнику Исламу Шихзаде оглу Амирагаеву

полковнику Билалу Исмаил оглу Чомпузову

полковнику Ильгару Сааб оглу Гафарову.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости