Военнослужащим министерства обороны Азербайджана присвоено звание “генерал-майор” - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим министерства обороны Азербайджана высшего воинского звания "генерал-майор".
Согласно распоряжению, высшее воинское звание "генерал-майор" присваевается следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджана:
полковнику Эльмиру Зульфугар оглу Ибрагимову
полковнику Арифу Гасан оглу Гасанову
полковнику Исламу Шихзаде оглу Амирагаеву
полковнику Билалу Исмаил оглу Чомпузову
полковнику Ильгару Сааб оглу Гафарову.