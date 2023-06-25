МККК перевез через Лачинскую дорогу 15 пациентов из Ханкенди в Армению

БАКУ /Trend/ - Сегодня Международный комитет Красного Креста (МККК) осуществил через дорогу Лачин-Ханкенди эвакуацию в Армению лиц, нуждающихся в медицинской помощи.

Как сообщает в воскресенье Trend, машины медицинской помощи, принадлежащие МККК, проехали через погранично-пропускной пункт "Лачин" и доставили 15 пациентов из Карабаха в Армению. В то же время 16 человек, направленных ранее в Армению на лечение, сегодня будут возвращены в Ханкенди в сопровождении МККК.

Отметим, что армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы возникновении гуманитарного кризиса в отношении армян, проживающих в Карабахе, в частности, после провокаций, приведших к тяжелому ранению азербайджанского военного на ППП "Лачин" и закрытию пункта пропуска по решению официального Баку. Тем не менее, происходящие в регионе события, доказывают, что дорога открыта для гуманитарных целей, вопреки тому, что утверждают некоторые круги.