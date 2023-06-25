МИД Азербайджана ответил на заявление армянской стороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на заявление министерства иностранных дел Армении от 24 июня, сообщает в воскресенье Trend.

"Мы решительно осуждаем обвинения в ненависти и вражде, озвученные Арменией, которая почти 30 лет удерживала азербайджанские земли под оккупацией, проводила политику этнической чистки против азербайджанцев, вопреки обязательствам до сих пор не полностью вывела свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, долгое время пренебрегала предложениями Азербайджана касательно мирного процесса и в настоящее время тормозит этот процесс своими необоснованными претензиями.

Преподносить как "блокаду и этническую чистку" временное ограничение работы Лачинского погранично-пропускного пункта в связи с мерами безопасности и следственными мероприятиями, проводимыми Азербайджаном после провокации армянской стороны, является частью фальсифицированной пропаганды Армении. Очевидно, что армянская сторона со дня установки пропускного пункта не может смириться с проходом в обоих направлениях сотен жителей армянского происхождения в духе взаимопонимания и сотрудничества с азербайджанскими пограничниками, и заинтересована в настойчивом продолжении своих провокационных шагов.

Утверждения о якобы наличии «гуманитарных угроз» в отношении проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян так же не имеют под собой никаких оснований. Тот факт, что лица, называющие себя представителями армянских жителей, всячески отказываются от предложений Азербайджана оказать помощь жителям в случае необходимости, говорит о том, что армянская сторона использует этот вопрос в своих политических целях. Наряду с этим, неприемлемы и попытки злоупотребить вопросом «прав и безопасности» армянских жителей. Азербайджанская сторона прилагает усилия для реинтеграции армянских жителей, и необходимо положить конец деструктивному вмешательству армянской стороны в этот процесс под разными предлогами", - говорится в заявлении.