В Азербайджане внесены изменения в список юридических лиц публичного права, освобождаемых от НДС

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Список юридических лиц публичного права, освобождаемых от налога на добавленную стоимость за выполнение работ и оказание услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета".

Как сообщает Trend, в указе отмечается:

1. Внести следующие изменения в "Список юридических лиц публичного права, освобождаемых от налога на добавленную стоимость за выполнение работ и оказание услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 30 июля 2020 года № 1119:

1.1. добавляются разделы 21-7, 35-1 и 35-2 следующего содержания:

"21-7. "Азербайджанский институт стандартизации" при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики;

"35-1. "Агентство геологической разведки" при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики;

35-2. "Агентство геодезии и картографии" при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики;

1.2. В конце раздела 39 убирается знак препинания "точка" и добавляются раздел40 – 47 следующего содержания:

"40. "Агентство кино Азербайджанской Республики" при Министерстве культуры Азербайджанской Республики

41. Агентство государственных резервов Азербайджанской Республики

42. Азербайджанский научный фонд

43. "Центральный ботанический сад" при главе Исполнительной власти города Баку

44. "Дендрологический сад" при главе Исполнительной власти города Баку

45. Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе

46. Служба восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе

47. Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

2. Настоящий указ применяется с 1 января 2023 года.