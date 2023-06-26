Закир Гасанов поздравил азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил (Дополнено)

Дополнены подробности (первая версия добавлена в 22:01 25 июня)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с 26 июня - Днем Вооруженных сил.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Господа, офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы и гражданские работники!

Сердечно поздравляю вас с 26 июня - Днем Вооруженных сил и желаю каждому из вас успехов в вашей священной и почетной службе на благо укрепления обороны Азербайджанской Республики.

Азербайджанское государство, независимость которого вечна и необратима, играет важную роль в установлении и защите прочного мира и стабильности в регионе.

Формирование национальной армии, заложенное во времена Азербайджанской Демократической Республики - первой демократической республикой на Востоке, вышло на современный этап на основе принципа исторической преемственности в нашей стране, вновь обретшей независимость. 26 июня 1918 года Отдельный азербайджанский корпус составил правовую основу Армии АДР.

Создание единого командования в Азербайджанской Армии, которое считается славной страницей нашей военной истории, и 105-летие которого сегодня мы с большой гордостью и честью отмечаем, а также становление нашей армии как регулярной, являются результатом смелых шагов, предпринятых в этом направлении общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым.

Благодаря Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву, успешно продолжившему политический курс великого лидера в области армейского строительства, сегодня наши вооруженные силы находятся на одном уровне с армиями мира. Это делает каждого из нас счастливым и гордым. В результате особого внимания и заботы Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, с каждым днем ​​возрастает обороноспособность нашей страны, а единство народа, государства и армии стало монолитным.

Отважная азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего одержала славную победу в 44-дневной Отечественной войне и свободила наши исторические земли, оккупированные врагом на протяжении почти 30 лет. Территориальная целостность Азербайджана была восстановлена ​​благодаря мудрой и дальновидной политике Верховного главнокомандующего и силе нашей армии. Сегодня на наших освобожденных от оккупации землях, где величественно развевается наш трехцветный флаг, мужественная азербайджанская армия укрепляет свои позиции и вносит свой достойный вклад в начатые под руководством главы нашего государства на самом высоком уровне восстановительные и строительные работы.

Семьи шехидов, наши бойцы, потерявшие здоровье в ходе боевых действий, а также ветераны войны всегда находятся в центре внимания нашего государства. Выражаем признательность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, проявленные для улучшения их социально-бытовых условий.

Уверен, что неукоснительно следуя Конституции Азербайджанской Республики и военному уставу, вы укрепите свою боевую и морально-психологическую подготовку и приумножите свои навыки, что несомненно поможет вам достичь новых успехов на службе.

Как и всегда, в этот праздник мы чтим наших шехидов, павших в бою, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Поздравляю с 26 июня – Днем Вооруженных Сил семьи шехидов и наших бойцов, потерявших здоровье в ходе боевых действий, стойко стоявших на защите нашей Родины, и передаю им свои наилучшие пожелания.

Еще раз от всей души поздравляю весь личный состав, желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья, успехов в вашем благородном служении Родине.