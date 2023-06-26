Соотношение сил и средств абсолютно не в пользу незаконных армянских вооруженных сил в Карабахе – Закир Гасанов

БАКУ/Trend/ - Для того, чтобы разоружить незаконные армянские вооружённые формирования в Карабахе достаточно одного подразделения азербайджанской армии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал в интервью местному телевидению министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

«Мы не оцениваем высоко возможности тех бандформирований, которые остались в Карабахе. Нам известна их численность, какое у них вооружение, их морально-психологическое состояние, и мы также знаем, на что они способны. У них нет абсолютно никаких шансов на проведение каких-либо действий против азербайджанской армии. Они способны лишь на какие-то маленькие провокации, которые всегда заканчиваются для них весьма плачевно», - подчеркнул министр.

Гасанов отметил, что если они пойдут на провокацию, вздумают осуществить противоправные действия против азербайджанской армии, с этими незаконными вооруженными формированиями может справиться даже один корпус азербайджанской армии.

«Соотношение сил и средств абсолютно не в их пользу». – добавил он.