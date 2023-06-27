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Стала известна программа встречи глав МИД Азербайджана и Армении в США

Политика Материалы 27 июня 2023 09:21 (UTC +04:00)
Стала известна программа встречи глав МИД Азербайджана и Армении в США

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Стала известна программа встречи глав МИД Азербайджана и Армении в США, передает во вторник Trend.

Так, Госсекретарь CША Энтони Блинкен проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен примет участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца.

Отметим, что переговоры продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.

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