БАКУ/Trend/ - Стала известна программа встречи глав МИД Азербайджана и Армении в США, передает во вторник Trend.

Так, Госсекретарь CША Энтони Блинкен проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен примет участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца.

Отметим, что переговоры продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.