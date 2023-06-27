Пашиняна осенило: «Войны 2020 года можно было избежать, если бы Ереван признал Карабах частью Азербайджана»

БАКУ/Trend/ - Войны 2020 года можно было избежать, если бы Ереван признал Карабах частью Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании комиссии по расследованию обстоятельств карабахской войны.

Премьер Армении добавил, что к августу 2020 года его заверяли, что армия готова выполнить поставленные задачи, хотя "будет очень трудно".

И все это говорит Пашинян, который фактически со своей риторикой и своими действиями делал все, чтобы спровоцировать войну. Его страна ничего не сделала для избежание войны, наоборот прибегала к провокациям, на который был дан жесткий ответ, армия Армении была разгромлена, оккупанты ликвидированы, территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.