Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Джибути по случаю Дня независимости

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле по случаю Дня независимости этой страны.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Джибути – Днем независимости.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-джибутийских межгосударственных отношений в русле дружбы в интересах наших народов, успешного продолжения нашего эффективного сотрудничества в многосторонних институтах, включая Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Джибути – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.