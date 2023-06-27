Началась трехсторонняя встреча госсекретаря Блинкена и глав МИД Азербайджана и Армении (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В США началась трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, передает во вторник Trend.

Встреча проходит в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца.

Отметим, что сегодня Блинкен провел двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств двух стран за закрытыми дверями.

Основной темой переговоров, которые продолжатся до 29 июня, является мирное соглашение.

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