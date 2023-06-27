Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения - Блинкен (ФОТО)

Политика Материалы 27 июня 2023 23:31 (UTC +04:00)
США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения - Блинкен (ФОТО)

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен написал наи своей странице в Twitter.

"На этой неделе в Национальном учебном центре иностранных дел проводим мирные переговоры с министрами иностранных дел Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Мы поддерживаем совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и достойного соглашения. Диалог является ключом к прочному миру", - написал он.

Отметим, что сегодня Госсекретарь CША Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран.

В настоящее время проходит двусторонняя встреча министров.

Переговоры продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.

Twitter: @Lyaman_Zeyn

США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения - Блинкен (ФОТО)
США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения - Блинкен (ФОТО)
США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения - Блинкен (ФОТО)
США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения - Блинкен (ФОТО)
США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения - Блинкен (ФОТО)
США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения - Блинкен (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости