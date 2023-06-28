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Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом

Политика Материалы 28 июня 2023 15:53 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом

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БАКУ /Trend/ - 28 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает в среду Trend.

Главы государств поздравили друг друга и народы обеих стран со священным праздником Гурбан и передали наилучшие пожелания.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между двумя странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии союзнических связей.

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