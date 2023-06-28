В Азербайджанской Армии проведены мероприятия по случаю праздника Гурбан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В объединениях, соединениях и специальных учебных заведениях Азербайджанской Армии состоялись мероприятия по случаю праздника Гурбан, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятиях личному составу были переданы праздничные поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева и министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

С участием военнослужащих состоялись церемонии заклания жертвенных животных, были накрыты праздничные столы.