Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 28 июня с 22:35 до 23:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа Басаркечярского района и Араздейен Ведийского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик и Истису Кельбаджарского района, а также Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Кроме того, с 23:55 28 июня до 00:50 29 июня члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - говорится в сообщени ведомства.