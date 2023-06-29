Азербайджан ожидает от Франции скорейшего выявления и наказания напавших на съемочную группу AzTV - МИД

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана решительно осуждает нападение на азербайджанских журналистов во Франции, передает в четверг Trend.

"Мы ожидаем, что это чудовищное нападение на журналистов будет расследовано французскими правоохранительными органами в короткие сроки, преступники будут выявлены и наказаны", - говорится в публикации ведомства в Twitter.

Отметим, что сотрудники ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате репортер и оператор получили легкие телесные повреждения, а съемочная камера была отобрана и повреждена. Когда сотрудники AzTV потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.

Напомним, что ранее во Франции начались протесты после убийства 17-летнего темнокожего подростка, не подчинившегося приказу дорожной полиции, в пригороде Парижа Нантере в провинции Иль-де-Франс.