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Азербайджан обеспечивает свободный проезд армянских жителей Карабаха через ППП "Лачин" (ВИДЕО)

Политика Материалы 29 июня 2023 16:20 (UTC +04:00)
Азербайджан обеспечивает свободный проезд армянских жителей Карабаха через ППП "Лачин" (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - 29 июня 8 автомобилей в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) беспрепятственно перевезли армянских жителей Карабахского региона Азербайджана через погранично-пропускной пункт "Лачин" в направлении из Ханкенди в Горус.

Как сообщает в четверг Trend, после проверки документов армянских жителей был обеспечен их беспрепятственный проезд.

Отметим, что армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы "возникновении гуманитарного кризиса" в регионе, "оказывающего влияние" на армянских жителей Карабаха, в частности после провокаций, приведших к тяжелому ранению азербайджанского военного на ППП "Лачин" и закрытию пункта пропуска по решению официального Баку. Тем не менее происходящие в регионе события демонстрируют, что дорога открыта для гуманитарных целей, вопреки тому, что утверждают некоторые круги.

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