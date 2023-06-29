Мировое сообщество должно принять меры, чтобы предотвратить строительство металлургического завода в Армении - эксперт

БАКУ /Trend/ - Мировое сообщество должно принять меры, чтобы предотвратить строительство металлургического завода в селе Араздаян, расположенном на границе между Арменией и Нахчываном Азербайджана.

Об этом сказал Trend Стивен Ангува Шиколи, представитель Network of TB Champions (Кения).

“Я решительно выступаю против строительства этого завода, потому что те химические вещества, которые будут выделяться в процессе производства на этом объекте, будут загрязнять окружающую среду не только вокруг него, но и в более широком регионе. Воздух, которым мы дышим, наш климат - все это взаимосвязано. Таким образом, это катастрофическое строительство в конечном итоге загрязнит воздух даже в Африке”, - сказал он.

По словам эксперта, это окажет огромное влияние на дикую природу, например, в Кении.

“Мы уже видели, как такие фабрики по всему миру убивают природу. Все эти деньги, потраченные на строительство этого металлургического завода, можно было бы использовать для строительства новых больниц или школ. Итак, я призываю мировое гражданское общество выступить против строительства этого завода”, - заключил он.

Стоит отметить, что армяно-американский сталелитейный завод занимает обширную площадь в 16 500 квадратных метров и, как ожидается, будет иметь годовую производственную мощность в 180 000 тонн.