Строительство металлургического завода в Армении нанесет серьезный ущерб здоровью населения в регионе - индийский активист

БАКУ /Trend/ - Строительство металлургического завода в селе Араздаян, расположенном на границе между Арменией и Нахчываном, может нанести серьезный ущерб здоровью населения в регионе.

Об этом сказал Trend Мохмад Хусейн, правозащитник из Индии, официальный волонтер штаб-квартиры Комиссии по правам человека в Швейцарии.

“Строительство такого завода представляет собой угрозу здоровью людей, окружающей среде и устойчивому развитию. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов металлургического завода на местную экосистему является значительным. Это воздействие на окружающую среду определенно повлияет на здоровье и безопасность людей, флору, фауну, почву, воздух и водные структуры”, - сказал он.

Он также отметил, что тревожная возможность сброса этих отходов в реку Араз вызывает опасения за дикую природу, обитающую в реке, и крупные фермы, использующие воду Араза для орошения.

“Ущерб питьевому водоснабжению - это ущерб здоровью людей и безопасности воды, который может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных деревнях. Мы выступаем против такого рода загрязнения окружающей среды и кризиса, который может глубоко повлиять на людей, фауну, флору, почву, снабжение пресной водой, и поддерживаем Азербайджан в его экологической кампании”, - сказал он.

Эксперт отметил, что следует призвать соответствующие международные организации, такие как ООН, ВТО, отреагировать на эту ситуацию и положить конец продолжающимся экологическим нарушениям Армении.

“Мы призываем организации гражданского общества в Армении, особенно те, которые активно занимаются общественным здравоохранением, предпринять немедленные действия и выразить протест против создания этого завода. Его строительство, несомненно, окажет глубокое негативное влияние и на экологическую ситуацию и в самой Армении. Я категорически против этого решения относительно строительства завода, я надеюсь, что оно будет отменено”, - сказал в заключении эксперт.