Община Западного Азербайджана осудила деструктивное заявление президента Франции

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осуждает недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона на его встрече с некоторыми радикальными элементами армянской диаспоры, особенно его заявление о том, что он лучше, чем правительство Армении, защищает интересы Армении в контексте нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Об этом сообщили Trend в Общине.

"Кроме того, мы осуждаем использование президентом Макроном выражений, оскорбляющих суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Явное недовольство Франции недавним официальным признанием Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана поднимает вопросы о признании Францией Армении в качестве суверенного государства. Это заявление президента Макрона доказывает, что Франция причастна к прошлым нарушениям закона со стороны Армении, в том числе этническим чисткам против азербайджанцев и несправедливостям, таким как отказ азербайджанцам, изгнанным из Армении, безопасно и достойно вернуться в свои дома.

Мы призываем Францию ​​уважать принципы международного права, особенно суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, не вмешиваться в его внутренние дела и воздерживаться от препятствования безопасному и достойному возвращению изгнанных азербайджанцев на родину", - говорится в заявлении.