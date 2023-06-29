Предстоит большая работа для достижения окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Блинкен

БАКУ/Trend/ - Предстоит большая работа для достижения окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам заключительного пленарного заседания с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Я очень ценю возможность провести с вами встречу. Наша команда, советник по национальной безопасности Джейк Салливан также приняли участие в этом процессе. Мы поделимся заявлением, где отметим дальнейший прогресс для достижения этой общей цели, а также углубление понимания позиций по другим нерешенным вопросам. Предстоит еще проделать большую работу, чтобы достичь окончательного соглашения", - сказал он.

Отметим, что очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного соглашения состоялся в США с 27 по 29 июня.