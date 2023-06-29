RU
AZ
EN
TR
FA
Новостной терминал
Рубрики
Лента новостей
Официальная хроника
Trend TV
Азербайджан
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Экономика
Энергетика
Бизнес
ИКТ
Тендеры
Финансы
Строительство
Туризм
Транспорт
Южный Кавказ
Армения
Грузия
Иран
Политика
Экономика
Ядерная программа
Общество
Центральная Азия
Казахстан
Туркменистан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
В мире
Турция
Европа
США
Россия
Израиль
Арабские страны
Другие страны
Trend Life
Социум
Культура
Звёздный мир
Интересное
Интервью
Консультации специалистов
Спорт
Стиль
Путешествия
Day.az
Milli.Az
Azernews.az
...
Главная
Азербайджан
Политика
Самые сложные вопросы между Баку и Ереваном планируется решить в конце - Блинкен
Политика
Материалы
29 июня 2023 23:37 (UTC +04:00)
Читайте Trend в
Telegram
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Новости
Ляман Зейналова
Все материалы
Самые сложные вопросы между Баку и Ереваном планируется решить в конце - Блинкен
Лента
Лента новостей
Самые сложные вопросы между Баку и Ереваном планируется решить в конце - Блинкен
23:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
Предстоит большая работа для достижения окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Блинкен
23:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
Достигнут прогресс в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении в США - Блинкен
23:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
В США началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря Блинкена
23:31 (UTC+04)
Политика
Материалы
В США состоялась встреча главы МИД Азербайджана и госсекретаря Блинкена
23:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Турции вспыхнул лесной пожар
22:18 (UTC+04)
Турция
Материалы
Блинкен сегодня проведет отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении - Госдеп
21:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
Агентство развития медиа выступило с заявлением в связи с нападением на сотрудников AzTV во Франции
21:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Турция использует все возможности, чтобы пролить свет на чудовищное нападение на сотрудников AzTV – Фахреттин Алтун
21:16 (UTC+04)
Политика
Материалы
Община Западного Азербайджана осудила деструктивное заявление президента Франции
20:45 (UTC+04)
Политика
Материалы
Община Западного Азербайджана решительно осуждает резолюцию ПАСЕ
20:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Состоялась очередная поездка представителей диаспоры в Шушу (ФОТО)
20:34 (UTC+04)
Общество
Материалы
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалы
19:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Строительство металлургического завода в Армении нанесет серьезный ущерб здоровью населения в регионе - индийский активист
19:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Мировое сообщество должно принять меры, чтобы предотвратить строительство металлургического завода в Армении - эксперт
18:45 (UTC+04)
Политика
Материалы
По итогам конференции в Баку ЮНЕСКО создает финансовый фонд - Габриэла Рамос
18:41 (UTC+04)
Общество
Материалы
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом
18:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
Категорически отвергаем высказывания Пашиняна - МИД Азербайджана
18:06 (UTC+04)
Политика
Материалы
Конференция MINEPS в Баку организована на высоком уровне - ЮНЕСКО (ФОТО)
18:00 (UTC+04)
Общество
Материалы
Община Западного Азербайджана осудила заявление Пашиняна
17:59 (UTC+04)
Политика
Материалы
Казахстанский банк заинтересован в выходе на рынок Азербайджана (Эксклюзив)
17:44 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Омбудсмен Азербайджана призвала Францию принять меры в связи с нападением на сотрудников AzTV
17:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Разглагольствующая о демократии Франция превращается в диктатуру (Анализ)
17:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанские стрелки выступили в квалификационном этапе III Европейских игр (ФОТО)
16:54 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане выявлено два случая заражения коронавирусом, выздоровели 5 человек
16:25 (UTC+04)
Общество
Материалы
МИД Азербайджана ответил Макрону
16:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан обеспечивает свободный проезд армянских жителей Карабаха через ППП "Лачин" (ВИДЕО)
16:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
EU Reporter рассказал о туристической привлекательности Азербайджана
16:08 (UTC+04)
Общество
Материалы
Турцентр "Шахдаг" открывает летний сезон
15:44 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджанский банк привлечет услуги по продлению лицензии ПО
15:20 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Кыргызстан сократил импорт бензина
15:11 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Baku Piano Festival - история виолончели на языке танца (ФОТО/ВИДЕО)
14:59 (UTC+04)
Культура
Материалы
Азербайджан ожидает от Франции скорейшего выявления и наказания напавших на съемочную группу AzTV - МИД
14:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названо число посетителей турцентра "Шахдаг" в прошлом году
14:41 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Внесена ясность в вопрос об убытках туристического центра "Шахдаг"
14:38 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Песков не располагает информацией о текущем местонахождении Пригожина
14:19 (UTC+04)
Россия
Материалы
Азербайджан входит в топ-10 стран по числу созданных в Узбекистане новых предприятий с иностранным капиталом
14:14 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Посол Лейла Абдуллаева осудила нападение на съемочную группу AZTV в Париже
13:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанский банк привлечет ИТ-услуги
13:55 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
В Туркменистане состоялось торжественное открытие первого "умного" города Аркадаг – историческое событие и национальный праздник (ФОТО)
13:47 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла
13:08 (UTC+04)
Общество
Материалы
Совет прессы Азербайджана осудил нападение на съемочную группу AZTV во Франции
13:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
12:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Посол Анн Буайон выразила сожаление в связи с нападением на сотрудников AzTV во Франции
12:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Решение внутренних проблем во Франции требует лидерства, которого у Макрона нет – американский аналитик
11:45 (UTC+04)
Европа
Материалы
Синоптики о фактической погоде в Азербайджане
11:44 (UTC+04)
Общество
Материалы
Убийство алжирского подростка во Франции является опасным прецедентом – Питер Тейс
11:37 (UTC+04)
Европа
Материалы
Как Франция превращала рабочих и диссидентов в колонизаторов - статья The New Arab
11:30 (UTC+04)
Европа
Материалы
Члены съемочной группы AzTV подверглись нападению во Франции (ВИДЕО)
10:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Грузинский парламент обсуждает новые правила донорства
10:26 (UTC+04)
Грузия
Материалы
Генерал азербайджанского народа - памяти Арифа Гейдарова
10:19 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан лидирует по энергетическому переходу среди стран ЦА, СНГ и Южного Кавказа
09:57 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Сегодня завершаются переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США
09:54 (UTC+04)
Политика
Материалы
Организации ряда стран протестуют против строительства металлургического завода в Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ
09:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
Объемы производства Toyota выросли на 33,4%
09:24 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Азербайджанская нефть подорожала
09:19 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Подразделение "Туркменгаза" перевыполнило план по добыче газового конденсата
09:17 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
"Бременские музыканты" отправились из Баку в Лянкяран (ФОТО)
09:09 (UTC+04)
Культура
Материалы
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
08:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
ВВП России вырос в годовом выражении на 5,4%
08:28 (UTC+04)
Россия
Материалы
Молдова импортировала газ по IGB и заинтересована в дальнейших закупках (Эксклюзив)
07:28 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Туркменистане пройдет церемония открытия города Аркадаг
06:42 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
В Баку продолжает работу международная конференция MINEPS VII
05:39 (UTC+04)
Азербайджан
Материалы
Страны Европы продлят санкции против ракетной программы Ирана
04:41 (UTC+04)
Иран
Материалы
Турция готова оказать поддержку Казахстану в связи с лесными пожарами - Эрдоган
03:28 (UTC+04)
Турция
Материалы
Члены армянской преступной группировки задержаны в Испании и Франции
02:29 (UTC+04)
В мире
Материалы
Нефтчи подписал Эмиля Балаева
01:43 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Иране из-за песчаной бури пострадали почти 1,2 тыс. человек
00:44 (UTC+04)
Иран
Материалы
Россия в январе-мае 2023 года снизила добычу природного газа на 15,3%
28 июня 23:56 (UTC+04)
Россия
Материалы
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом Европы
28 июня 23:11 (UTC+04)
Общество
Материалы
В расписании встреч глав МИД Азербайджана и Армении изменений нет - Госдеп
28 июня 22:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
В США началась двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении
28 июня 22:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
Вчерашние переговоры глав МИД Азербайджана и Армении были конструктивными - Госдеп
28 июня 22:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
МККК беспрепятственно перевез армянских жителей Карабаха через ППП "Лачин" (ВИДЕО)
28 июня 21:54 (UTC+04)
Политика
Материалы
Вот как азербайджанская армия ответила на провокацию армян в Карабахе (ВИДЕО)
28 июня 21:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
Двое из уничтоженных в Карабахе террористов являются военнослужащими Армении
28 июня 21:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане выявлено еще три случая заражения коронавирусом
28 июня 20:53 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджанской Армии проведены мероприятия по случаю праздника Гурбан (ФОТО)
28 июня 20:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Джейхун Байрамов и Блинкен обсудили вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 19:57 (UTC+04)
Политика
Материалы
В США состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении и Джейка Салливана
28 июня 19:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Глава МИД Турции осудил сожжение Корана в Швеции
28 июня 19:43 (UTC+04)
Турция
Материалы
Для России важно, чтобы мирный договор между Азербайджаном и Арменией был прочным и устойчивым - Захарова
28 июня 18:59 (UTC+04)
Политика
Материалы
Baku Piano Festival – азербайджанские музыканты вдохновили и очаровали меломанов (ФОТО/ВИДЕО)
28 июня 18:36 (UTC+04)
Культура
Материалы
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
28 июня 18:13 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Казахстане отмечается рост грузоперевозок морским транспортом
28 июня 17:15 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Французским властям необходимо расследовать системный и этнический характер чрезмерного применения силы полицией - депутат
28 июня 17:09 (UTC+04)
Европа
Материалы
В селе Талыш впервые спустя 30 лет совершено праздничное жертвоприношение (ФОТО)
28 июня 16:42 (UTC+04)
Общество
Материалы
Турция импортировала крупный объем судового топлива из Туркменистана
28 июня 16:13 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
28 июня 15:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
ВС Армении - главный дестабилизирующий фактор на Южном Кавказе – МИД Азербайджана
28 июня 15:31 (UTC+04)
Политика
Материалы
Правительство Молдовы приняло решение о выходе из Межпарламентской Ассамблеи СНГ
28 июня 15:30 (UTC+04)
Европа
Материалы
ИВ Гаджигабульского района привлечет ремонтные работы
28 июня 15:00 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
НПЗ STAR увеличил производство дизельного топлива
28 июня 14:37 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Азербайджанская армия провела операцию «Возмездие», уничтожено 5 членов незаконных армянских вооруженных формирований
28 июня 14:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы
28 июня 14:00 (UTC+04)
Общество
Материалы
ЗАО "Телевидение и радиовещание Нахчывана" закупит автомобиль
28 июня 13:23 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Таиланд сократил импорт нефти из Азербайджана
28 июня 13:01 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Названо число туристов из Германии, посетивших Турцию в январе-мае 2023 года
28 июня 13:00 (UTC+04)
Турция
Материалы
Поставки нефти на НПЗ STAR снизились
28 июня 12:38 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Сингапуре введен в эксплуатацию танкер "Карабах" типа "Aframax"
28 июня 12:15 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию почти на 22%
28 июня 11:39 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Хорватия почти удвоила импорт азербайджанской нефти
28 июня 10:59 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего Азербайджанской армии
28 июня 10:57 (UTC+04)
Общество
Материалы
Темпы роста экономики Узбекистана в 2024 году достигнут 6,5% - Газпромбанк
28 июня 10:31 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Началось досрочное голосование на выборах президента Узбекистана
28 июня 10:26 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Прогноз Газпромбанка относительно роста экономики Казахстана
28 июня 09:40 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Азербайджанская нефть подешевела
28 июня 09:32 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Азербайджане совершен праздничный намаз по случаю праздника Гурбан
28 июня 09:25 (UTC+04)
Общество
Материалы
Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США сегодня продолжатся в двустороннем формате
28 июня 09:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанская армия занимает место в ряду сильнейших армий мира - Закир Гасанов
28 июня 09:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан (ФОТО)
28 июня 09:03 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Берне организован концерт, посвященный 100-летию великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева (ФОТО)
28 июня 08:57 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Кыргызстане предложили закрыть обменные бюро
28 июня 08:37 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Полузащитник «Челси» Ковачич перешел в «Манчестер Сити»
28 июня 07:36 (UTC+04)
Спорт
Материалы
Госдеп США поделился публикацией по случаю праздника Гурбан (ФОТО)
28 июня 06:41 (UTC+04)
США
Материалы
Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН зерновое соглашение
28 июня 06:26 (UTC+04)
Турция
Материалы
В США состоялась двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении (ОБНОВЛЕНО) (ФОТО)
28 июня 05:59 (UTC+04)
Политика
Материалы
Бригада азербайджанских арбитров назначена на матч в рамках квалификации Лиги чемпионов
28 июня 04:52 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
28 июня 03:55 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
США выделят Украине пакет военной помощи на сумму $500 млн
28 июня 02:57 (UTC+04)
США
Материалы
Матч "Линкольн" - ФК "Карабах" обслужит латвийская бригада арбитров
28 июня 02:10 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-20
28 июня 01:19 (UTC+04)
Общество
Материалы
500 девушек уже приступили к занятиям дзюдо
28 июня 00:49 (UTC+04)
Общество
Материалы
У Армении нет оснований делать заявления относительно суверенной территории Азербайджана - постпред при ООН (ФОТО)
28 июня 00:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения - Блинкен (ФОТО)
27 июня 23:31 (UTC+04)
Политика
Материалы
Рост валютных резервов за неделю в Турции достиг рекордной отметки
27 июня 22:40 (UTC+04)
Турция
Материалы
Важно достичь прогресса в переговорах между Азербайджаном и Арменией на этой неделе - Мэтью Миллер
27 июня 22:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Представительница Азербайджана по боксу одолела армянскую соперницу на III Европейских играх
27 июня 21:45 (UTC+04)
Общество
Материалы
США приветствуют недавние усилия Азербайджана и Армении по продуктивному участию в мирном процессе - Госдеп
27 июня 21:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
По окончании конференции MINEPS планируется принять Бакинскую декларацию
27 июня 21:16 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Гурбан (ФОТО)
27 июня 21:08 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны ВС Армении
27 июня 21:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан стремится к продвижению спорта во всей стране
27 июня 20:49 (UTC+04)
Общество
Материалы
Байрамов и Блинкен обсудили перспективы переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)
27 июня 20:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанский боксер одержал вторую победу на III Европейских играх (ФОТО)
27 июня 19:24 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджанский боксер Сархан Алиев вышел в четвертьфинал Европейских игр (ФОТО)
27 июня 18:47 (UTC+04)
Общество
Материалы
В США состоялась трехсторонняя встреча госсекретаря Блинкена и глав МИД Азербайджана и Армении (ФОТО)
27 июня 18:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Беларуси подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер"
27 июня 18:23 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
В США состоялась встреча главы МИД Азербайджана и госсекретаря Блинкена (ФОТО)
27 июня 17:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
AZAL объявляет акцию на праздник Гурбан байрам: скидка 20% на все направления
27 июня 17:30 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
ОПЕК не предлагала Гайане стать членом организации
27 июня 17:20 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Макрон является последней надеждой для армянских сепаратистов — начинается вашингтонский раунд
27 июня 16:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с проармянскими слушаниями в США
27 июня 16:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
В конференции MINEPS приняло участие рекордное число представителей
27 июня 16:35 (UTC+04)
Общество
Материалы
Особенности Гурбан байрамы – правила жертвоприношения, ритуал и праздничный стол
27 июня 15:52 (UTC+04)
Социум
Материалы
Молдова начала процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ - спикер
27 июня 15:46 (UTC+04)
Европа
Материалы
В азербайджанской школе "Natəvan" в Париже прошла итоговая выставка работ учащихся (ФОТО)
27 июня 15:14 (UTC+04)
Культура
Материалы
Госагентство Азербайджана закупит лицензии на ПО
27 июня 15:08 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянской стороны
27 июня 15:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЧВК "Вагнер" не смогла бы взять Москву в ходе попытки мятежа - глава Росгвардии
27 июня 14:47 (UTC+04)
Россия
Материалы
ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику Вооруженным силам РФ
27 июня 14:40 (UTC+04)
Россия
Материалы
Армяне признают: никакого голода в Карабахе нет
27 июня 14:15 (UTC+04)
Армения
Материалы
Пашинян уточнил количество армянских дезертиров в 44-дневной войне - цифры растут
27 июня 14:00 (UTC+04)
Армения
Материалы
На колумбийском телеканале показан сюжет о новых реалиях, возникших в результате Отечественной войны (ФОТО)
27 июня 13:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
За последний год сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО было крайне активным - Фарид Гайыбов
27 июня 13:51 (UTC+04)
Общество
Материалы
Республиканская клиническая больница в Азербайджане закупит IT-оборудование
27 июня 13:35 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
За январь-май 2023 года из Украины в порты Турции перевезено более 4 млн тонн грузов
27 июня 13:17 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджан экспортировал около 100 тыс. тонн нефти в Португалию
27 июня 13:02 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Поставки газа по TAP достигли отметки 25 млрд кубометров
27 июня 12:51 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Завтра в Баку будет около 29° тепла
27 июня 12:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
Читать все новости
Авторизация
Войти
Забыли пароль?
Другие способы регистрации
Войти с Facebook
Войти с Google
Войти с Twitter
Регистрация
Регистрация
Зарегистрироваться
Другие способы регистрации
Войти с Facebook
Войти с Google
Войти с Twitter
Авторизация
Cброс пароля
Cбросить
Авторизация