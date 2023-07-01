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Азербайджан передал Армении тела двоих военнослужащих, нейтрализованных в ходе операции "Возмездие-2" (ВИДЕО)

Политика Материалы 1 июля 2023 12:25 (UTC +04:00)
Азербайджан передал Армении тела двоих военнослужащих, нейтрализованных в ходе операции "Возмездие-2" (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Созданы условия для передачи Армении тел двух армянских солдат - Ерванда Тадевосяна и Самвела Торосяна, нейтрализованных в ходе операции "Возмездие-2", проведенной азербайджанской армией 28 июня в ответ на провокации армян.

Как сообщает в субботу Trend, тела армянских военнослужащих в сопровождении их родственников были вывезены в Армению через погранпереход "Лачин".

Процесс был осуществлен 1 июля при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Отметим, что в ходе операции "Возмездие - 2" были ликвидированы пять членов незаконных армянских вооруженных формирований, в том числе двое военнослужащих ВС Армении.

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