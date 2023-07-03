Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Беларуси Александру Лукашенко

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с государственным праздником – Днем независимости Беларуси.

"Уважаемый Александр Григорьевич,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной Беларуси с государственным праздником – Днем независимости.

Наши страны связывают традиционно тесные отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. В этом году мы отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. Отрадно, что за короткий по историческим меркам отрезок времени нам удалось не только сохранить и приумножить позитивные итоги общего прошлого, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия.

Мы придаем особое значение развитию азербайджано-белорусского сотрудничества во всех сферах, представляющих для наших стран взаимный интерес. Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление традиционных дружественных связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью в интересах наших народов и стран.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а Республике Беларусь – благополучия и процветания", - говорится в письме.