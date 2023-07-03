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В Баку проходит подготовительная встреча в преддверии заседания Движения неприсоединения (ФОТО)

Политика Материалы 3 июля 2023 13:34 (UTC +04:00)
В Баку проходит подготовительная встреча в преддверии заседания Движения неприсоединения (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - В преддверии министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения, которая пройдет 5-6 июля, в Азербайджане проходит подготовительная встреча старших должностных лиц, передает в понедельник Trend.

Как отметили в МИД Азербайджана, в течение следующих двух дней на подготовительном совещании будет рассмотрен проект итогового документа Движения неприсоединения.

Отметим, что Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить движением в течение еще 1 года.

В Баку проходит подготовительная встреча в преддверии заседания Движения неприсоединения (ФОТО)
В Баку проходит подготовительная встреча в преддверии заседания Движения неприсоединения (ФОТО)
В Баку проходит подготовительная встреча в преддверии заседания Движения неприсоединения (ФОТО)
В Баку проходит подготовительная встреча в преддверии заседания Движения неприсоединения (ФОТО)
В Баку проходит подготовительная встреча в преддверии заседания Движения неприсоединения (ФОТО)
В Баку проходит подготовительная встреча в преддверии заседания Движения неприсоединения (ФОТО)
В Баку проходит подготовительная встреча в преддверии заседания Движения неприсоединения (ФОТО)
В Баку проходит подготовительная встреча в преддверии заседания Движения неприсоединения (ФОТО)
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