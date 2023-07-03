Министр образования Пакистана посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Федеральный министр образования Пакистана Рана Танвир Хуссейн посетит Азербайджан для участия в заседании Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне министров, сообщил в понедельник Trend дипломатический источник.

Ожидается, что он возглавит делегацию Пакистана на министерской встрече Движения неприсоединения вместе с официальными лицами министерства иностранных дел.

Мероприятие состоится 5-6 июля.

Отметим, что Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить движением в течение еще 1 года.

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