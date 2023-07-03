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Армянские жители Карабаха беспрепятственно проходят через ППП "Лачин" (ВИДЕО)

Политика Материалы 3 июля 2023 17:30 (UTC +04:00)
Армянские жители Карабаха беспрепятственно проходят через ППП "Лачин" (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Армянские жители Карабахского региона Азербайджана беспрепятственно проходят через ППП "Лачин".

Как сообщает Trend, на видеокадрах, сделанных 3 июля, запечатлен процесс проверки документов армянских жителей, в очередной раз беспрепятственно пересекших в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) ППП "Лачин".

Эти кадры еще раз свидетельствуют об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении армянскими жителями пограничного пункта пропуска.

Представляем вниманию читателей эти видеокадры.

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