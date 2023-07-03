США верят, что армянские жители Карабаха смогут жить безопасно в составе Азербайджана - посол

БАКУ/Trend/- США верят, что армянские жители Карабаха смогут жить безопасно в составе Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказала посол США в Армении Кристина Квин.

«США считают, что любой вид переговоров - положительная динамика. США являются сторонниками мира на Южном Кавказе Мы предлагаем делать упор на транспортное сообщение. Развитая транспортная сеть пойдет на пользу Армении, и снизит ее зависимость от 2-3 рынков»,- сказал посол.

По ее словам, США хотят, чтобы конечным итогом переговоров между Арменией и Азербайджаном стал прочный мир в интересах сторон.