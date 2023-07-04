Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту США Джозефу Байдену

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту США Джозефу Байдену в связи с Днем независимости США.

"Уважаемый господин Президент.

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный американский народ по случаю национального праздника Соединенных Штатов Америки - Дня независимости, передаю свои наилучшие пожелания.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, динамично развиваясь на основе дружбы и сотрудничества, в ряде областей поднялись на уровень стратегического партнерства. Борьба с глобальными вызовами, международным терроризмом, наша активная и эффективная совместная работа в вопросах безопасности, взаимодействие широкого спектра в экономической сфере являются основными факторами, характеризующими наши двусторонние отношения.

Наше плодотворное сотрудничество в энергетической сфере вызывает удовлетворение. Соединенные Штаты на всех этапах решительно и последовательно поддерживали энергетическую стратегию Азербайджана. Мы особо ценим тесное сотрудничество наших стран в обеспечении энергетической безопасности, всестороннюю поддержку США в реализуемых нами крупномасштабных транснациональных проектах.

В настоящее время сформировались благоприятные условия для установления устойчивого мира на Южном Кавказе. Мы высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений, в процессе подготовки мирного договора на основе норм и принципов международного права.

Уважаемый господин Президент,

Сегодня мы, используя большой потенциал взаимодействия в ряде областей, настроены на дальнейшее расширение наших связей с США. Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия на пути развития и укрепления основанного на взаимном доверии и поддержке партнерства между Азербайджаном и США в интересах наших государств и народов.

Пользуясь случаем, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Соединенных Штатов Америки – постоянного благополучия", - говорится в письме.