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Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений

Политика Материалы 4 июля 2023 11:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений

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БАКУ/Trend/ - Мы высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту США Джозефу Байдену в связи с Днем независимости США.

"В настоящее время сформировались благоприятные условия для установления устойчивого мира на Южном Кавказе. Мы высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений, в процессе подготовки мирного договора на основе норм и принципов международного права.

Сегодня мы, используя большой потенциал взаимодействия в ряде областей, настроены на дальнейшее расширение наших связей с США. Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия на пути развития и укрепления основанного на взаимном доверии и поддержке партнерства между Азербайджаном и США в интересах наших государств и народов", - говорится в письме.

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