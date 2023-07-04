Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений

БАКУ/Trend/ - Мы высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту США Джозефу Байдену в связи с Днем независимости США.

"В настоящее время сформировались благоприятные условия для установления устойчивого мира на Южном Кавказе. Мы высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений, в процессе подготовки мирного договора на основе норм и принципов международного права.

Сегодня мы, используя большой потенциал взаимодействия в ряде областей, настроены на дальнейшее расширение наших связей с США. Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия на пути развития и укрепления основанного на взаимном доверии и поддержке партнерства между Азербайджаном и США в интересах наших государств и народов", - говорится в письме.