В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит международная конференция "Развитие законодательства посредством применения конституционных норм", посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии принимают участие председатель Верховного суда Инам Керимов, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр юстиции Фикрет Мамедов, омбудсмен Сабина Алиева, генеральный прокурор Кямран Алиев, первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, председатели конституционных судов зарубежных стран, судьи.

На конференции председатель Конституционного суда Турции Зюхту Арслан выступит с докладом на тему «Индивидуальная жалоба: последние достижения в Турции», председатель Конституционного суда Сербии Снежана Маркович – на тему «Роль Конституционного суда в защите основных конституционных принципов», председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова – на тему «Эффективность конституционного контроля за соблюдением обязательств по обеспечению верховенства закона и защите прав человека», председатель Конституционного суда Албании Холта Зачай – на тему «Конституционный суд Албании на фоне судебных реформ и конституционных изменений - достигнутый результат».