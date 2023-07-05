Азербайджан занимает ведущую позицию в решении глобальных проблем - к заседанию Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - Сегодня, во времена формирования нового глобального порядка, мировые державы вновь определяют свои сферы влияния. Несомненно, многочисленные международные организации играют значительную роль в этом процессе, оказывая влияние на конкретные события.

Азербайджан установил прочные связи с множеством международных организаций, однако страна придает особое значение развитию сотрудничества с Движением неприсоединения (ДН). Баку активно стремится укрепить и углубить свое взаимодействие с ДН, признавая ценность этого партнерства.

Движение неприсоединения служит платформой для 120 стран, которые неформально не вступили ни в один из основных блоков власти. Оно является крупнейшим коллективом государств в мире, уступая только Организации Объединенных Наций.

Превратившись в мощную платформу для глобального диалога, этот форум снова собрал множество влиятельных политических деятелей со всего мира, чтобы решить насущные современные проблемы, стоящие на повестке дня.

Баку будет принимать Министерскую встречу Координационного бюро ДН 5-6 июля 2023 года, что является еще одним значимым событием, подтверждающим позицию Азербайджана в этой организации и вклад страны в развитие данной организации.

С 2019 года Азербайджан занимает пост председателя в ДН. Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, совпавшей с периодом председательства Азербайджана, Баку эффективно выполнил свои обязанности и получил продление срока председательства еще на один год. Подведя итоги последних трех лет, очевидно, что значение ДН еще больше усилилось во время председательства Азербайджана. Организация достигла замечательных исторических успехов за этот период.

Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед участниками встречи Контактной группы ДН, состоявшейся ранее в этом году, Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения.

"Мы инициировали создание Парламентской сети ДН, первое заседание которой состоялось в Баку в июне 2022 года. Кроме того, в соответствии с Шушинскими соглашениями в июле 2022 года была создана Молодежная организация ДН. Постоянный секретариат организации будет находиться в Баку. Наша цель заключается в том, чтобы создать институциональную устойчивость и оставить успешное наследие тем членам ДН, которые примут председательство после Азербайджана", - подчеркнул глава государства.

И, действительно, под председательством Президента Ильхама Алиева Азербайджан принял на себя роль непоколебимого защитника прав государств-членов и их народов в рамках ДН. Отметим, что активная позиция Азербайджана привела к принятию резолюций о справедливом распределении вакцин Генеральной Ассамблеей ООН и Советом по правам человека ООН. Это свидетельствует о приверженности Азербайджана равному доступу к вакцинации и решению глобальных проблем здравоохранения в рамках ДН.

Также, благодаря предложению Президента Ильхама Алиева состоялась особая сессия Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2020 года, посвященной борьбе с пандемией. Помимо этого, в мае 2020 года Азербайджан, под председательством Президента Ильхама Алиева, провел онлайн-саммит ДН, посвященный глобальной борьбе с COVID-19. Следует отметить, что в период председательства Азербайджана были также созданы Парламентская сеть ДН и Молодежная сеть ДН, что подчеркивает его стремление к развитию диалога и взаимодействия в рамках организации.

На недавней встрече Контактной группы ДН Президент Ильхам Алиев внес предложение о расширении членства в Совете Безопасности ООН. Следует отметить, что несколько стран, включая Австралию, Индию, США и Японию, уже выразили свою поддержку этой важной инициативе Азербайджана.

"Совет Безопасности ООН напоминает о прошлом и не отражает современную реальность. Состав Совета Безопасности должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым. Одно постоянное место должно быть предоставлено Движению неприсоединения, а страна-председатель Движения, должна занимать это место на основе ротации. Я призываю страны-члены ДН начать консультации по этому вопросу и представить свое мнение соответствующему комитету ООН", - сказал глава государства.

Выдающаяся роль Азербайджана в отстаивании предлагаемых изменений подчеркивает его растущее значение в системе международных отношений. Предлагая идеи, которые расширяют возможности развивающихся стран и бросают вызов существующему статус-кво, Баку демонстрирует морально принципиальную позицию в зачастую несправедливом, неискреннем и манипулятивном мире международной политики. Это подчеркивает приверженность Азербайджана содействию позитивным переменам и продвижению справедливости в глобальных делах.

Исключительное международное влияние Президента Ильхама Алиева, наряду с его дальновидными инициативами и проектами прошлого, сейчас оказывается решающим как для Европы, так и для Азии. Это подтверждает позицию Азербайджана как места, где могут быть найдены жизнеспособные решения глобальных вызовов. Мир признает Азербайджан в качестве ключевого игрока в решении глобальных проблем, что еще больше укрепляет его значимость на международной арене.