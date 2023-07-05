Президент Ильхам Алиев: Во время своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан решительно защищал законные интересы государств-членов

БАКУ/Trend/ - Во время своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан решительно защищал справедливость и международное право, а также законные интересы государств-членов в соответствии с Бандунгскими принципами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам».

Напомнив, что единогласным решением стран-членов Движения неприсоединения Азербайджан принял председательство организацией на 2019-2022 годы, глава государства отметил: «Когда международное сообщество оказалось в замешательстве относительно борьбы с пандемией COVID-19, именно Движение неприсоединения консолидировало глобальные усилия по противодействию этому беспрецедентному вызову».