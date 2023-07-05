Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы также работаем над созданием женской платформы Движения неприсоединения

БАКУ/Trend/ - Институциональное развитие Движения, а именно создание Парламентской сети Движения неприсоединения и Молодежной организации Движения неприсоединения в 2021 и 2022 годах соответственно, стало еще одним достижением председательства Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам».

«В настоящее время мы также работаем над созданием женской платформы Движения неприсоединения. Благодаря этим шагам, направленным на обеспечение институциональной устойчивости, мы, несомненно, оставим успешное наследие будущим председателям», - добавил глава государства.