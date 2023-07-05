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Президент Ильхам Алиев: Мы должны громче заявлять о случаях вмешательства во внутренние дела государств

Политика Материалы 5 июля 2023 10:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы должны громче заявлять о случаях вмешательства во внутренние дела государств

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БАКУ/Trend/ - Будучи истинным защитником принципа мультилатерализма и вторым по величине международным институтом после ООН, Движение неприсоединения должно найти свое место в новом перестраивающемся мировом порядке.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам».

«Мы должны твердо опираться на Бандунгские принципы, громче заявлять о случаях нарушения суверенитета и территориальной целостности и вмешательства во внутренние дела государств», - сказал Президент, подчеркнув, что более заметное присутствие Движения в мировых делах жизненно необходимо.

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